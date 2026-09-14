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Политолог Самонкин: ЕС может пойти на переговоры с Россией в 2027 году

Политолог Самонкин: ЕС может пойти на переговоры с Россией в 2027 году

Евросоюз может пойти на конструктивные переговоры с Россией в 2027 году. Такое мнение выказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с News.

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