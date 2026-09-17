Премьер Чехии заявил о движении мира к третьей мировой войне

Нынешний курс мировой политики ведет к третьей мировой войне. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
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