Беспилотник Mojave впервые выполнил короткий взлет и посадку в условиях, имитирующих поле боя / © General Atomics При обсуждении развития боевых беспилотников обычно рассматривают широкий спектр аппаратов — от небольших носимых коптеров до огромных реактивных машин с большой продолжительностью полета.