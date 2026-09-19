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Беспилотник Mojave впервые выполнил короткий взлет и посадку в условиях, имитирующих поле боя

Беспилотник Mojave впервые выполнил короткий взлет и посадку в условиях, имитирующих поле боя

Беспилотник Mojave впервые выполнил короткий взлет и посадку в условиях, имитирующих поле боя / © General Atomics При обсуждении развития боевых беспилотников обычно рассматривают широкий спектр аппаратов — от небольших носимых коптеров до огромных реактивных машин с большой продолжительностью полета.

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