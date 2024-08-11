Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается втянуть в российско-украинский конфликт НАТО. Делает он это ради собственного выживания, заявил, объясняя атаку ВСУ на Курскую область, депутат Верховной рады Александр Дубинский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии