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Депутат Рады Дубинский: Зеленский хочет столкнуть НАТО и РФ

Депутат Рады Дубинский: Зеленский хочет столкнуть НАТО и РФ

Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается втянуть в российско-украинский конфликт НАТО. Делает он это ради собственного выживания, заявил, объясняя атаку ВСУ на Курскую область, депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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