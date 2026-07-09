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Китай в июне отправил экс-дипломатов в США для прояснения ситуации с торговым перемирием

Власти КНР в преддверии промежуточных ноябрьских выборов в США направили в июне двух экс-дипломатов в эту страну с целью узнать, какие дальнейшие действия может предпринять американская администрация в сфере торговли с Китаем, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

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