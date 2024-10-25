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Теперь из-за Путина Газа помрёт с голоду...

Теперь из-за Путина Газа помрёт с голоду...

Знаете, кто виноват в том, что жители Газы умирают с голода? В развалинах своих домов? Без воды и электричества? Без тепла и корочки хлеба? Думаете, Нетаньяху, его психически нездоровый кабинет, состоящий из сионо-нацистов, и те, кто снабжает его бомбами, оружием и воздушной поддержкой и ветирует все резолюции ООН, направленные на хоть какое-то разрешение проблемы? Хрен таки ви угадали, как говорится.

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Комментарии
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владимир
АХ У ДУБА АХ У ЕЛИ
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5 час.
Игорь Кузнецов
Была &quot;зерновая сделка&quot; и даже ООН с Турцией посредниками выступали - потом что? Туда - оружие, оттуда (из Украины) зерно. И ещё морские &quot;дроны-камикадзы&quot; запускали с судов-зерновозов...
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3 час.
Николай Герасименко
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