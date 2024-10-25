Теперь из-за Путина Газа помрёт с голоду...

Знаете, кто виноват в том, что жители Газы умирают с голода? В развалинах своих домов? Без воды и электричества? Без тепла и корочки хлеба? Думаете, Нетаньяху, его психически нездоровый кабинет, состоящий из сионо-нацистов, и те, кто снабжает его бомбами, оружием и воздушной поддержкой и ветирует все резолюции ООН, направленные на хоть какое-то разрешение проблемы? Хрен таки ви угадали, как говорится.