Знаете, кто виноват в том, что жители Газы умирают с голода? В развалинах своих домов? Без воды и электричества? Без тепла и корочки хлеба? Думаете, Нетаньяху, его психически нездоровый кабинет, состоящий из сионо-нацистов, и те, кто снабжает его бомбами, оружием и воздушной поддержкой и ветирует все резолюции ООН, направленные на хоть какое-то разрешение проблемы? Хрен таки ви угадали, как говорится.
Теперь из-за Путина Газа помрёт с голоду...
Комментарии
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владимир
АХ У ДУБА АХ У ЕЛИ
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5 час.
Игорь Кузнецов
Была "зерновая сделка" и даже ООН с Турцией посредниками выступали - потом что? Туда - оружие, оттуда (из Украины) зерно. И ещё морские "дроны-камикадзы" запускали с судов-зерновозов...
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3 час.
Николай Герасименко
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51 мин.
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