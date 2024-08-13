МКС — вчерашний день: Россия создает свою орбитальную станцию

Срок службы Международной космической станции на исходе, но Россию, которая участвует в проекте вместе с другими 13 странами, это врасплох не застанет: уже идет работа над созданием собственного орбитального комплекса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии