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Добрый Мир

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Успехи российских военных под Харьковом: десятки захваченных «опорников» ВСУ, сбитые беспилотники. Карта СВО

Успехи российских военных под Харьковом: десятки захваченных «опорников» ВСУ, сбитые беспилотники. Карта СВО

ВС РФ продолжают бои за Часов Яр. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU5,4K прочтений Вчера За последние 24 часа подразделения российской группировки «Запад» взяли под контроль 51 укрепленный пункт ВСУ и ликвидировали шесть станций спутниковой связи Starlink в Харьковской области.

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