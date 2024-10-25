Успехи российских военных под Харьковом: десятки захваченных «опорников» ВСУ, сбитые беспилотники. Карта СВО

ВС РФ продолжают бои за Часов Яр. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU5,4K прочтений Вчера За последние 24 часа подразделения российской группировки «Запад» взяли под контроль 51 укрепленный пункт ВСУ и ликвидировали шесть станций спутниковой связи Starlink в Харьковской области.
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