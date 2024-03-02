Вавринка пожаловался на мячи в Индиан-Уэллс

«Вопрос: разве нормально, что в 2024 году на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, одном из крупнейших теннисных турниров в мире, мы должны проводить вторую тренировку со старыми мячами? Вот мячи после одного розыгрыша ‍♂️», – написал швейцарец.