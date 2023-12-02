В Новосибирске Дмитрий Медведев назвал число принятых на службу контрактников

Зампредседателя Совета безопасности провёл в Новосибирске совещание с главами регионов СФО.Главы регионов Сибирского Федерального округа собрались 1 декабря в Новосибирске на совещании с Дмитрием Медведевым, который назвал количество принятых на службу контрактников.
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