Бывший профессор устроил бойню в университете в Лас-Вегасе

Стрелок, устроивший массовую стрельбу в среду в кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе, в результате которой трое погибли и четвертый ранен, является 67-летним профессором профессионального колледжа со связями в колледжах Джорджии и Северной Каролины, сообщил CNN источник в правоохранительных органах, но неизвестно, какие у него были связи с заведением, где произошла стрельба, отмечает CNN.