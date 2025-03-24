Почему ученые до сих пор не могут решить, возможны ли сверхсветовые полеты?

Мечта о путешествиях быстрее света терзает умы человечества не одно десятилетие. Научная фантастика подарила нам варп-двигатели, позволяющие космическим кораблям преодолевать огромные расстояния за считанные часы.
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