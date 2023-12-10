Госдеп ищет способ помочь арестованному в Петербурге гражданину РФ и США

Госдеп работает над оказанием помощи арестованному в Петербурге гражданину США Дарья Дмитрова Телеграм-канал «Петербургская полиция» Американский Госдепартамент знает, что в Санкт-Петербурге был арестован мужчина, имеющий гражданство РФ и США Юрий Малев, ведомство работает над оказанием ему помощи, передает ТАСС слова представителя американского внешнеполитического ведомства.