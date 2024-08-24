Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Я одна из тех женщин, что собственного сына отдала. Бабушке

Я одна из тех женщин, что собственного сына отдала. Бабушке

Морена, очень захотелось высказаться после вчерашней статьи "отдать детей отцу". "Не можешь воспитать сама - отдай ребенка".

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Комментарии
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Аурелия Запсенко
Хорошая статья, все правильные вопросы и упрёки. Прежде,чем брать с людей штрафы за бездетность, до́лжно создать почву,на которой рождение детей не станет крахом всей твоей жизни,мечтаний,амбиций и стремлений.Сама взрослела ещё в советское время, когда был лозунг: &quot;Не меньше, чем трое&quot;. Поверила,родила троих-и теперь имею даже не пенсию, а социальное пособие, поскольку едва набрала 15 лет трудового стажа. И сумма его-2725 гривен, на русские деньги грубо 5 тыс. Стоило оно того, это &quot;не меньше, чем трое&quot;? А ведь времена были более благополучные в плане выращивания нового поколения.
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