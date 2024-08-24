Я одна из тех женщин, что собственного сына отдала. Бабушке

Аурелия Запсенко

Хорошая статья, все правильные вопросы и упрёки. Прежде,чем брать с людей штрафы за бездетность, до́лжно создать почву,на которой рождение детей не станет крахом всей твоей жизни,мечтаний,амбиций и стремлений.Сама взрослела ещё в советское время, когда был лозунг: "Не меньше, чем трое". Поверила,родила троих-и теперь имею даже не пенсию, а социальное пособие, поскольку едва набрала 15 лет трудового стажа. И сумма его-2725 гривен, на русские деньги грубо 5 тыс. Стоило оно того, это "не меньше, чем трое"? А ведь времена были более благополучные в плане выращивания нового поколения.