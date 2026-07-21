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Журнал «Профиль»

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Пожар на складе Wildberries в Электростали ликвидирован

Пожар на складе Wildberries в Электростали ликвидирован

Возникший в результате украинской атаки пожар на логистическом объекте Wildberries в Электростали полностью ликвидирован, сообщает 21 июля 2026 года пресс-служба RWB (Wildberries & Russ) со ссылкой на оперативные данные подмосковного главка МЧС.

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