Пожар на складе Wildberries в Электростали ликвидирован

Возникший в результате украинской атаки пожар на логистическом объекте Wildberries в Электростали полностью ликвидирован, сообщает 21 июля 2026 года пресс-служба RWB (Wildberries & Russ) со ссылкой на оперативные данные подмосковного главка МЧС.
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