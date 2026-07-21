Пожар на складе Wildberries в Электростали ликвидирован

Возникший в результате украинской атаки пожар на логистическом объекте Wildberries в Электростали полностью ликвидирован, сообщает 21 июля 2026 года пресс-служба RWB (Wildberries & Russ) со ссылкой на оперативные данные подмосковного главка МЧС.