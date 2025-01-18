Хабиб о сопернике Махачева Мойкано: он имеет большой опыт

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на то, что Ислам Махачев на турнире UFC 311 встретится не с Арманом Царукяном, а с Ренато Мойкано, передает Sport24.
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