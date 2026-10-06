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При взрыве в ТЦ в Индонезии пострадали пять человек, повреждены 58 зданий

В результате мощного взрыва в здании торгового центра «Сан-Антонио» в индонезийском городе Сурабая пострадали пять человек, также получили повреждения 58 зданий, находящихся в том же районе.

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