Российский бизнес рассказал, будет ли повышать зарплаты из-за повышения НДФЛ

Большинство работодателей отказываются связывать индексацию заработных плат с налогами. Это стало известно благодаря опросу РБК, в котором у представителей российского бизнеса на ПМЭФ узнали, планируют ли они повышать оклады сотрудникам в связи с изменением шкалы НДФЛ, чтобы суммы, которые они получают на руки, не изменились.
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