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Курские новости

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Курянин задержан по подозрению в убийстве в Обояни

Курянин задержан по подозрению в убийстве в Обояни

Конфликт на улице Ленина в Обояни закончился дракой и убийством, подозреваемый задержан, следствие ходатайствует о заключении под стражу.

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