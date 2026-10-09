Анализ информации из ряда каналов позволяет сделать некоторые выводы по позициям сторон в украинской войне и сценариях Фото: © Пресс-служба администрации президента России Поскольку до разгрома и полной капитуляции одной из сторон не близко (реально далеко), как и до полноценного мира, то кроме этих вариантов еще есть некое временное перемирие (на чем так сильно настаивает Киев по аналогии с прекращением боевых действий по сценариям Минск‑1,2 в вариациях) и, как говорится, «вечная война» до того момента, пока одна из сторон не истощится смертельно и не прекратит боевые действия по факту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Знак «уважения». ...
- Возможен ли импич...
- ЛС Украина отказалас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым