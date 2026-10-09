Почему Путин не идет на компромиссы на украинском направлении

Анализ информации из ряда каналов позволяет сделать некоторые выводы по позициям сторон в украинской войне и сценариях Фото: © Пресс-служба администрации президента России Поскольку до разгрома и полной капитуляции одной из сторон не близко (реально далеко), как и до полноценного мира, то кроме этих вариантов еще есть некое временное перемирие (на чем так сильно настаивает Киев по аналогии с прекращением боевых действий по сценариям Минск‑1,2 в вариациях) и, как говорится, «вечная война» до того момента, пока одна из сторон не истощится смертельно и не прекратит боевые действия по факту.