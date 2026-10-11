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Воронежские новости

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Воронежскую область в понедельник ждет потепление до +26 градусов

Воронежскую область в понедельник ждет потепление до +26 градусов

Потепление до +26 градусов принесет в Воронежскую область теплый сектор циклона. Но уже во вторник температура начнет снижаться: по области ожидается +18…+23, в Воронеже +20…+22.

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