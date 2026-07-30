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Аргументы недели

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Пашинян: Армения может взыскать с России $2 млрд в год за аренду железных дорог

Пашинян: Армения может взыскать с России $2 млрд в год за аренду железных дорог

Армения может потребовать от России $2 млрд в год за аренду железных дорог, заявил Пашинян. Он допустил возможность судебных разбирательств и обращения в арбитраж по делу ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (дочерней компании РЖД).

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
А кто эту ж\д строил если поднять документы и была ли оплата Еревана. Прибалтика вон в СССР кормила государство!
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