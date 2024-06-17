Тверская область примет участие в Международной социально-культурной программе «Народы БРИКС выбирают жизнь»

В год председательства России в БРИКС в 2024 году в Москве, Алтайском крае, Московской, Тверской и Самарской областях пройдет второй, российский этап Международной социально-культурной программы «Народы БРИКС выбирают жизнь».
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