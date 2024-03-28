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Добрый Мир

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Не только в интересах флота - новейшая гиперзвуковая ракета "Циркон" вновь опробована в бою.

Не только в интересах флота - новейшая гиперзвуковая ракета "Циркон" вновь опробована в бою.

Вчера 2,7K прочитали Судя по последним новостям, наш морской гиперзвук потихоньку начал отходить от исключительно флотской тематики, и теперь раскрывается как довольно универсальное средство против особых целей, поймать которые иногда очень и очень трудно.

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