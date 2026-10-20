Чапаевский городской суд приговорил 31-летнюю жительницу Самарской области к пяти годам лишения свободы с отсрочкой до достижения младшим ребенком 14 лет за хищение более 1,9 млн рублей при получении социальных выплат и пенсии по потере кормильца по подложным документам.