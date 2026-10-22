23 октября в 19:00 Московский многофункциональный культурный центр приглашает на спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» — постмодернистское переосмысление трагедии Шекспира.
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