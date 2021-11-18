Метро, которое спасало

В ноябре 1941-го авианалеты на Москву совершались по несколько раз в сутки, фронт был совсем рядом. «Никогда не видел, чтоб люди вели себя так спокойно в подобной ситуации», — дивился корреспондент британской The News Chronicle Филипп Джордан.