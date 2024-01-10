Honda показала футуристическую серию электромобилей Zero, которые появятся в 2026 году

Седан Honda Zero / © Honda Среди новинок Honda Zero — изящный седан, который движется, «прижавшись» очень низко к земле, что придает ему общие спортивные характеристики, заимствованные из гонок «Формулы-1».
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