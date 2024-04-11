США: Нападение Ирана на Израиль неизбежно

Соединенные Штаты считают, что крупное нападение Ирана на Израиль неизбежно и может произойти в ближайшие дни, поскольку Иран подтвердил свою клятву нанести ответный удар за предполагаемый израильский удар в Сирии.
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