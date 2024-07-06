Видео с испытаний головного построенного для Украины в Турции корвета F 211 "Гетьман Iван Мазепа" проекта MILGEM (типа Ada).
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Видео с испытаний головного построенного для Украины в Турции корвета F 211 "Гетьман Iван Мазепа" проекта MILGEM (типа Ada).
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