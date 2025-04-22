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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рафинья давно заслужил «Золотой мяч». В этом сезоне это тем более заметно, учитывая его показатели». Кафу о вингере «Барсы»

В этом сезоне вингер «Барселоны» забил 15 голов и сделал 9 передач в 30 матчах Ла Лиги. В Лиге чемпионов в его активе 12 голов и 7 передач в 12 матчах.

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