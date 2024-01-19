В Москве арестован таджикский блогер Раджабзод, унижавший русских девушек

Прокуратура Москвы сообщила в своем Телеграм-канале, что Симоновский суд Москвы принял решение отправить под домашний арест таджикского блогера Салмона Раджабзода, публиковавшего в Сети видео, в которых унижал русских девушек .
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