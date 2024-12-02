Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 888 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Ва
    как это не удивительно, но они считают и им это показывают и внушают, что у нас пустые полки в магазинах, все что был...И мёртвые с косам...
  • Alex Nемо
    Им не правильный адрес дали куда жаловаться. Все эти ООН, ЕС, США уже давно не имеют никакого авторитета для России....Сирия... Террорис...
  • Олег Самойлов
    то верно! С тебя даже анализа мочи и кала взять невозможно! Тут ты прав!Если бы Сталин пр...

Любая болтовня о прекращении горячей фазы войны сейчас — это классическая попытка получить передышку, накопить запасы оружия, восполнить потери, восстановить старые оборонительные рубежи и возвести новые

Любая болтовня о прекращении горячей фазы войны сейчас — это классическая попытка получить передышку, накопить запасы оружия, восполнить потери, восстановить старые оборонительные рубежи и возвести новые

Зеленский заявил, что готов остановить горячую фазу военного конфликта без возвращения территорий, подконтрольных РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх