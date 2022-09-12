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«А почему нам должно быть стыдно за 8:0?» - нападающий «Зенита» Иван Сергеев о победе над «Оренбургом»

«А почему нам должно быть стыдно за 8:0?» - нападающий «Зенита» Иван Сергеев о победе над «Оренбургом»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал для «Матч ТВ» высказывания в интернете относительно того, что «сине‑бело‑голубым» должно быть стыдно за крупную победу над «Оренбургом» в девятом туре МИР РПЛ.

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