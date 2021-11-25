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В Челябинской области ковидом за сутки заболели 642 человека

В Челябинской области ковидом за сутки заболели 642 человека

При этом выписались после выздоровления более 900 пациентов. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за 24 часа у врачей прибавилось 642 пациента с подтвержденным коронавирусом.

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