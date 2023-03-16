Facebook признали виновным в нарушении прав пользователей

«Личная информация была обработана в целях рекламы, что было недопустимо. В частности, персональные данные передавались третьим лицам без уведомления об этом пользователей Facebook», — говорится в кратком изложении постановления амстердамского суда.
«Личная информация была обработана в целях рекламы, что было недопустимо. В частности, персональные данные передавались третьим лицам без уведомления об этом пользователей Facebook», — говорится в кратком изложении постановления амстердамского суда.
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