Группировка «Центр» отразила четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 28 октября сообщил, что российские военнослужащие отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.
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