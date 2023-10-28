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Группировка «Центр» отразила четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Группировка «Центр» отразила четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 28 октября сообщил, что российские военнослужащие отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

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