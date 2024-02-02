В Краснообске закрыли гигантскую лестницу-горку

Администрация Краснообска на своей официальной странице в «ВКонтакте» обратилась к молодым родителям, бабушкам и дедушкам и самим ребятам с просьбой не использовать ее в качестве горки: «Просим вас: не используйте лестницу Дома связи в качестве горки! Это небезопасно! В связи с тем, что здание и примыкающая лестница принадлежат 11-ти собственникам, а не администрации поселка, не представляется возможным за счет сил и средств муниципалитета проводить очистку и содержать этот объект (лестницу) в надлежащем состоянии.