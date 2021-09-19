Магнитные бури в марте 2022 и неблагоприятные дни для метеочувствительных людей: таблица

Когда ожидаются магнитные бури в марте 2022? Чего следует опасаться в марте и когда ожидаются неблагоприятные дни для метеочувствительных людей - таблицаКогда ожидаются магнитные бури в марте 2022? Чего следует опасаться в марте и когда ожидаются неблагоприятные дни для метеочувствительных людей - таблица СодержаниеТерминология и состоянияЧего следует опасаться в мартеПрофилактика эффективнее леченияЕще недавно метеозависимость вызывала некоторые сомнения у медиков и считалась недостаточно обоснованным с научной точки зрения явлением.