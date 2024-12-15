Страсти вокруг подшипников продолжают крутиться: бизнес снова жалуется на действия таможни

Представители мебельного и станкостроительного бизнеса продолжают рассказывать «Бизнес FM» о непонятных правилах таможенного оформления мебельных и станочных направляющих, которым разные таможни страны присваивают разные коды, из чего вытекают разные ввозные пошлины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии