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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тен Хаг о том, нужен ли «МЮ» еще один центральный защитник: «Мы заняты, постоянно работаем. До 31 августа есть время»

Тен Хаг о том, нужен ли «МЮ» еще один центральный защитник: «Мы заняты, постоянно работаем. До 31 августа есть время»

У тренера «МЮ» спросили, нуждается ли команда в еще одном центральном защитнике. «Мы заняты, постоянно работаем.

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