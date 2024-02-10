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Группа «Ахмата» ударом FPV-дрона уничтожила Browning вместе с пулемётчиком ВСУ

Группа «Ахмата» ударом FPV-дрона уничтожила Browning вместе с пулемётчиком ВСУ

Ударом FPV-дрона группа командира с позывным Аид из спецназа «Ахмат» уничтожила пулемёт Browning вместе с пулемётчиком, это произошло во время наступления войск России в Белогоровке, рассказал Аид военкору RT Владу Андрице.

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