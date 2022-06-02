Крупный железнодорожный вокзал Шанхая заработал спустя месяцы блокады

Поезд с 750 пассажирами отправился с Южного железнодорожного вокзала Шанхая в 6:52 по пекинскому времени, что ознаменовало возобновление работы вокзала после двухмесячного карантина из-за новой вспышки COVID-19, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.