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Крупный железнодорожный вокзал Шанхая заработал спустя месяцы блокады

Крупный железнодорожный вокзал Шанхая заработал спустя месяцы блокады

Поезд с 750 пассажирами отправился с Южного железнодорожного вокзала Шанхая в 6:52 по пекинскому времени, что ознаменовало возобновление работы вокзала после двухмесячного карантина из-за новой вспышки COVID-19, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

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