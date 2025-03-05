Самая большая в мире плавающая льдина села на мель в южной Атлантике

Крупнейший и старейший в мире айсберг А23а весом около 1 трлн тонн перестал дрейфовать, вероятнее всего, он сел на мель на континентальном шельфе субантарктического острова Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов (британская заморская территория).