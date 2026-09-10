Актер Максим Виторган поблагодарил отель в Сочи за спокойствие во время атаки

Актер Максим Виторган в своем Telegram-канале рассказал, что Сочи стал четвертым городом, где ему пришлось искать убежище от обстрелов.
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