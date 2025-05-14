Воронежец стал фигурантом уголовного дела за нападение с отверткой под Липецком

Разбойное нападение случилось 5 мая в селе Донская-Негачевка Хлевенского района. В один из частных домов постучал неизвестный с требованием передать ему ключи от припаркованного на улице автомобиля «HAVAL».
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