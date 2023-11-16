ESPN: Овечкин может войти в Зал славы сразу после завершения карьеры

ESPN назвал капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина одним из двух действующих игроков, которые могут стать членами Зала хоккейной славы в Торонто сразу после окончания профессиональной карьеры.