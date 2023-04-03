Звезда нулевых певица Света: «Меня, к сожалению, бросили. Я люблю мужчину, который меня не любит»

Светлана Колтунова, более известная как певица Света, воспитывает четверых детей. Правда, сегодня исполнительница хита «Что мне делать?» одинока и страдает от неразделенной любви.
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