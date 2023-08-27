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Фукусима

Фукусима

Японцы начали сбрасывать радиоактивную воду со своей поврежденной атомной электростанции (построенной между прочим по американским технологиям) в море.

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Комментарии
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Александр Доливо
Зато Русские, нет чтобы поддержать китайцев, которые выразили протест против сливания зараженной воды в океан, выразили просто &quot;озабоченность&quot;, несмотря на негодование китайцев. Потом удивляются почему китайцы в ООН воздерживаются от голосования при решении очередного российского вопроса!
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