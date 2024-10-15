В доказательство своего развода с Еленой Мартыновой SHAMAN опубликовал свидетельство из ЗАГСа

Музыкант Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, снова свободный мужчина. В качестве доказательства певец решил опубликовать на своей странице в социальной сети свидетельство о разводе, выданное в ЗАГСе, где датой расторжения брака значится 13 октября.